Женщину с двухлетней девочкой спасли на пожаре в Оренбуржье

В городе Орск Оренбургской области произошел пожар в многоквартирном доме на улице Ленинского комсомола. Сотрудники МЧС спасли из огня женщину с ребенком.

Как сообщает ГУ МЧС России по региону, в ночь с 27 на 28 января в подъезде многоквартирного дома загорелась проводка. Огонь повредил электрощитовую, площадь пожара составила 10 кв. м, пишет РИА «Оренбуржье».

Сотрудники МЧС спасли 56-летнюю женщину и двухлетнюю девочку.

В тушении были задействованы 12 человек и четыре единицы техники. Вероятной причиной возгорания называют неисправность электрооборудования.

26 января стало известно, что три человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в городе Вязники Владимирской области. Площадь возгорания составила 40 кв. м.