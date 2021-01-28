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В Центре Гамалеи не выявили серьезных побочных реакций на «Спутник V»

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Серьезных побочных реакций на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» не было выявлено. Об этом 28 января рассказала старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Дарья Егорова, сообщая о результатах пострегистрационных испытаний..

«Мы подтвердили высокую безопасность вакцины, не зарегистрировали ни одного вакциноассоциированного серьезного побочного явления и ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины», — рассказала Егорова на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни».

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Егорова также отметила высокую эффективность «Спутника V». По словам ученого, эффективность препарата превышает 98% и стремится к 100% по клеточному иммунитету.

Министерство здравоохранения России в августе 2020 года зарегистрировало первую вакцину от коронавируса «Спутник V». Над разработкой лекарства работали НИЦЭМ имени Гамалеи.

Препарат стал первым в мире по профилактике COVID-19. «Спутник V» создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Известно, что вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

Ранее в январе сообщалось, что третья российская вакцина от COVID-19, разработанная центром Чумакова, может поступить в гражданский оборот в марте.

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