Первый этап реновации ЗАТО начался в Мурманской области

В Заозерске Мурманской области приступили к первому этапу реновации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). В 2021 году планируется провести ремонт муниципального жилья.

На улице Ленинского Комсомола приведут в порядок тротуары и проезжую часть, а также установят уличное освещение. Работы пройдут до июня 2021 года. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Кроме того, в течение года будет проведен ремонт 127 муниципальных квартир. Планируется утепление торцевых стен 12 пятиэтажных домов, а также двух девятиэтажных домов.

Программу реновации ЗАТО в Мурманской области оценили почти в 80 млрд рублей. Благоустройство военных городов будет проходить до 2030 года.