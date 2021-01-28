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Подмосковные дворы расчищают от снега более 15 тыс. дворников

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В Московской области на расчистку дворов и общественных пространств привлекли порядка 15 тыс. дворников. В уборке снега также задействовали около 1,5 тыс. единиц техники.

Это связано с началом снегопада. Уже выпало 1–2 см снега.

За прошедшую ночь в Подмосковье освободили от снега и наледи более 8 млн кв. м территорий, обработали противогололедными реагентами 8,3 млн кв. м дорожек. В общей сложности за пределы населенных пунктов вывезли 5,4 тыс. кубометров снега.

По словам главы регионального министерства благоустройства Михаила Хайкина, которые приводит «Подмосковье сегодня», в области сегодня ожидается ухудшение погодных условий. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.

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