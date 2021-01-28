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Соцсети начали удалять информацию с призывами участвовать в незаконных акциях

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Российские и иностранные социальные сети начали удалять информацию с призывами к детям и подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Соответствующие уведомления об удалении информации с призывами к несовершеннолетним распространил Роскомнадзор в четверг, 28 января.

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«В связи с появлением новых призывов к участию в несанкционированных мероприятиях администрациям социальных сетей направлены уведомления о необходимости удаления запрещённой информации. Иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что своевременное удаление информации с призывами к несовершеннолетним позволяет сократить число несовершеннолетних участников на незаконных акциях. Соответственно сократить потенциальное число детей и подростов среди пострадавших.

«Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей», — напомнили в Роскомнадзоре.

За повторное нарушение грозит увеличение штрафа до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

В ведомстве подчеркнули недопустимость распространения новых призывов к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях.

Ранее, 23 января, Роскомнадзор предупредил социальные сети об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. После предупреждения соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях.

В тот же день в разных городах РФ прошли несогласованные акции. По данным МВД, участие в них в Москве приняло около 4 тыс. человек, включая несовершеннолетних. Следственный комитет (СК) 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

25 января стало известно, что Госдума изучит вопрос ужесточения законодательства за вовлечение в политическую деятельность несовершеннолетних.

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