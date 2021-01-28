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Бывший дизайнер АвтоВАЗа раскритиковал внешность Lada Niva Travel

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Бывший дизайнер АвтоВАЗа Валерий Семушкин в интервью паблику «Ежедневный автомобильный журнал» высказал свое мнение об облике внедорожника Lada Niva Travel — преемнике Chevrolet Niva.

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Так, по словам Валерия Семушкина, обновление модели вышло неудачным. Дизайнер раскритиковал громоздкую переднюю часть внедорожника, которая не сочетается с боковинами и общей формой кузова. Кроме того, накладки на колесные арки тоже не совсем органичны и производят впечатление не очень профессионального тюнинга.

Дизайнер сожалеет, что приходится критиковать коллег, но ему на самом деле этот дизайн не кажется удачным.

Модель Niva является разработкой АвтоВАЗа, и ее производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года машина стала выпускаться под брендом Chevrolet на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ.

В начале декабря 2019 года АвтоВАЗ приобрел 50% акций компании GM-АвтоВАЗ у американской корпорации General Motors. Таким образом, фирма стала на 100% аффилированной компанией АвтоВАЗа. В апреле GM-АвтоВАЗ была переименована в АО «Лада Запад Тольятти». В декабре 2020 года АвтоВАЗ начал серийный выпуск обновленного внедорожника Lada Niva, который получил приставку Travel.

18 января сообщалось, что АвтоВАЗ тестирует в Тольятти обновленную модель Vesta, которая получила приставку FL.

Обновленная модель получила светодиодные фары, оригинальные бамперы, иную решетку радиатора, легкосплавные диски нового дизайна. Машина в дорогих комплектациях будет оборудована омывателем фар и передним парктроником.

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