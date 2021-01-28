Житель Ижевска перечислил 490 тыс. рублей «инвестиционным» мошенникам

В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 25-летнего местного жителя. Мужчина перевел неизвестным лицам 490 тыс. рублей, рассчитывая на доход от инвестиций.

По данным правоохранительных органов, ижевчанин увидел в социальных сетях информацию о возможностях инвестирования. Он заполнил заявку и указал контактные данные. Мужчине позвонили неизвестные лица убедили его оформить кредит. Потерпевший не проверил информацию об инвестиционном продукте, получил кредит и перевел средства на продиктованный мошенниками счет. Об этом сообщает udm-info.ru.

После перевода злоумышленники перестали выходить на связь. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Воркуте мужчина 1979 года рождения в течение нескольких месяцев оформлял кредиты в банке и переводил сбережения мошенникам. Ущерб превысил 6 млн рублей.