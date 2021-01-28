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В Кремле прокомментировали задержания после несогласованных акций в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержания после прошедших 23 января несогласованных акций. По его словам, правоохранительные органы выполняют свою работу.

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«Мы высказывали свою обеспокоенность до того, как произошли эти события. А сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции. Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают», — отметил он.

Он подчеркнул, что вопрос заключается в том, «что считают необходимым сделать органы по обеспечению правопорядка и по обеспечению законности».

На вопрос журналиста о том, почему люди выходят на такие акции, Песков заметил, что такими аналитическими исследованиями занимаются социологи.

«Это хлеб социологов, <...> поэтому давайте не будем у социологов этот хлеб забирать», — резюмировал представитель Кремля.

23 января в нескольких городах России прошли несогласованные акции. По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади Москвы собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

По словам Пескова, к акции призывали «определенные провокаторы», действия которых «хорошо понятны», а с теми, кто «принимал участие в погромах, нападениях на представителей органов правопорядка», диалог могут вести только властные структуры.

27 января официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство возбудило уголовные дела по факту нарушений законодательства после акций, в частности о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.

Одно из уголовных дел СК возбудил в отношении Леонида Волкова — руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального. Его обвиняют в том, что он склонял подростков к противоправным действиям во время митингов.

По версии следствия, Волков знал об отсутствии согласований на проведение акций в связи с эпидемиологической ситуацией, однако, несмотря на это, разместил в интернете публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в митингах.

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