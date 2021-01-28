Ребенок провалился в люк канализации в Якутске

В Якутске АО «Водоканал» по требованию прокуратуры возместило вред, причиненный ребенку в результате его падения в канализационный люк. Он испытал шок от падения, получил переохлаждение и заболел.

Как уточняет ИА SakhaNews, инцидент произошел в ноябре 2020 года. Мальчик шел с мамой в детский сад, когда наступил на крышку канализационного колодца. Под весом ребенка люк перевернулся, и он упал в колодец.

Во время проверки выяснилось, что канализационные сети в этом районе, ранее никому не принадлежавшие, были переданы в эксплуатацию АО «Водоканал». Однако компания не приняла меры для обеспечения безопасных условий при их содержании.

По представлению прокуратуры сети поставили на учет города. «Водоканал» на счет матери пострадавшего ребенка перевел денежные средства в счет компенсации причиненного мальчику вреда.

17 января сообщалось, что в Южно-Сахалинске девочка ушла кататься на горку, но домой не вернулась. Позже ее нашли живой в канализационном колодце.