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Песков призвал мир уходить от «международного рэкета»

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Миру пора уходить от международного эгоизма, иногда принимающего формы международного рэкета, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил в четверг, 28 января, в ходе пресс-конференции.

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«Изменение модальности межгосударственных отношений, от, скажем так, международного эгоизма, иногда принимающего формы международного рэкета. Мы являемся свидетелями таких грубых проявлений, конечно, нужно переходить к режиму постоянного диалога и учета интересов друг друга», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, так как Россия является участником международного сообщества, не может быть изолирована от вызовов и проблем, «которые зреют во всем мире».

«Мы тоже испытываем на себе эти проблемы», — подчеркнул он.

Днем ранее президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на Давосском форуме заявил о деградации в системе глобальной мировой безопасности, способной привести к борьбе всех против всех.

Также глава государства сообщил, что эпоха попытки выстраивания однополярного мира завершилась. В мире, по его словам, сформировались, разные центры развития со своими «самобытными моделями, моделями политическими, системами политическими, общественными институтами». Российский лидер подчеркнул важность выстраивания механизмов согласования их интересов, чтобы многообразие не обернулось анархией.

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