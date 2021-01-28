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Песков переадресовал социологам вопрос о причинах недовольства участников акций

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На вопрос о причинах недовольства участников массовых акций, которые прошли в российских городах 23 января, должны отвечать социологи, а не Кремль. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 28 января.

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В ходе общения с Песковым журналисты поинтересовались у него, что в Кремле думают о недовольстве людей, которые выходят на эти акции, и чего хотят граждане.

«Это очень объемный вопрос, опять же это хлеб социологов, чтобы это обсуждать, поэтому давайте не будем у социологов этот хлеб забирать. Это, скорее, вопрос для объемного анализа со стороны социологов», — сказал пресс-секретарь.

Говоря о работе правоохранительных органов после незаконных акций, Песков отметил, что они «выполняют свои функции».

По его словам, на несогласованной акции 23 января были «множественные нарушения законов России, правоохранительные органы работают».

Песков подчеркнул, что в Кремле «высказывали свою обеспокоенность», перед тем как произошли эти незаконные мероприятия.

Накануне пресс-секретарь президента России заявил, что диалог с участниками несогласованных акций ведется путем официальных заявлений властных структур. Участников же акций он назвал нарушителями закона.

За день до этого Песков сообщил, что люди, у которых есть вопросы к власти, имеют право получить на них ответы, но диалог необходимо вести в правовом поле.

По словам представителя Кремля, уровень насилия со стороны участников несанкционированных акций был беспрецедентным, граждане вели себя агрессивно. Предупреждения об опасности участия в подобных мероприятиях были оправданны, считает он.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона.

23 января в разных городах России прошли несанкционированные акции. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных были дети.

Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В МВД России обещали расследовать и давать правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.

27 января в СК сообщили о возбуждении 21 уголовного дела и проведении шести доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций.

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