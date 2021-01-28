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Оплату за добычу волка увеличат в Амурской области

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В Амурской области охотникам будут платить больше за добычу волка. Предложение поднять цену поддержали депутаты регионального законодательного собрания. С подобной инициативой выступило Амурское управление по охране животного мира.

Глава комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская сообщила, что в Приамурье волков развелось в два раза больше нормы. Если не регулировать их численность, популяция размножается с удвоенной силой. А отловить этих могут только профессионалы.

Амурская служба новостей уточняет: правительство выплачивает вознаграждение за одного волка на территории региона в размере 10 тыс. рублей без вычета НДС. До какого размера его планируют повысить, пока неизвестно.

В 2020 году на территории Амурской области было добыто 400 волков. А в начале января на льду Нижне-Бурейского водохранилища обнаружили следы гигантского волка. Специалисты не исключают, что его вес может достигать 70 кг.

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