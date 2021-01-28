Фонду социального страхования выделят 69 млрд рублей на выплату пособий
Правительство РФ выделит Фонду социального страхования (ФСС) 69 млрд рублей, средства пойдут на выплату пособий. Об этом 28 января сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Из-за распространения коронавирусной инфекции нагрузка на бюджет Фонда социального страхования выросла. Необходимо поддержать устойчивость бюджета фонда. Сегодня на это направим почти 69 млрд рублей. Все пособия, выплаты и компенсации должны перечисляться своевременно и в полном объеме», — сказал Мишустин.
Ранее Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект о начислении россиянам больничных и пособий по беременности и материнству напрямую из Фонда социального страхования. Об этом стало известно 26 января.
С 1 января 2021 году такой порядок уже действует, однако теперь его предстоит зафиксировать нормами федерального закона. Основанием для получения выплат является лист нетрудоспособности, предоставленный в электронном виде. Первые три дня больничного оплачиваются работодателем.
Также 23 января стало известно, что правительство Московской области увеличило ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого ребенка. На пособия смогут претендовать и семьи с приемными малышами от трех до семи лет.
Сумму выплат увеличили до 13 317 рублей. В прошлом году семьям, в которых появился первый ребенок, выплачивали по 12 688 рублей. Ежемесячную выплату перечисляют до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.