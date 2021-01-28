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Фонду социального страхования выделят 69 млрд рублей на выплату пособий

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Правительство РФ выделит Фонду социального страхования (ФСС) 69 млрд рублей, средства пойдут на выплату пособий. Об этом 28 января сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Из-за распространения коронавирусной инфекции нагрузка на бюджет Фонда социального страхования выросла. Необходимо поддержать устойчивость бюджета фонда. Сегодня на это направим почти 69 млрд рублей. Все пособия, выплаты и компенсации должны перечисляться своевременно и в полном объеме», — сказал Мишустин.

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Ранее Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект о начислении россиянам больничных и пособий по беременности и материнству напрямую из Фонда социального страхования. Об этом стало известно 26 января.

С 1 января 2021 году такой порядок уже действует, однако теперь его предстоит зафиксировать нормами федерального закона. Основанием для получения выплат является лист нетрудоспособности, предоставленный в электронном виде. Первые три дня больничного оплачиваются работодателем.

Также 23 января стало известно, что правительство Московской области увеличило ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого ребенка. На пособия смогут претендовать и семьи с приемными малышами от трех до семи лет.

Сумму выплат увеличили до 13 317 рублей. В прошлом году семьям, в которых появился первый ребенок, выплачивали по 12 688 рублей. Ежемесячную выплату перечисляют до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

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