Названа возможная причина взрыва в подземном переходе в Челябинске

Взрыв в подземном переходе в центре Челябинска произошел, по предварительным данным, из-за утечки газа. Об этом сообщила в четверг, 28 января, пресс-служба областной прокуратуры.

«Предварительно установлено, что из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал рабочий. Будет проверено соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Как рассказали «РИА Новости» в администрации города, в пешеходном переходе взорвался газовый баллон.

«Сегодня, 28 января, в 12.20 (10.20 мск) в ходе ремонтных работ произошел взрыв газового баллона в пешеходном переходе в районе дома № 56 по проспекту Ленина (выход на Арбитражный суд Челябинской области)», — отметили в администрации.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что на месте происшествия после ликвидации возгорания из-за взрыва обнаружены два газовых баллона.

«На момент прибытия огнеборцев, в бытовом помещении подземного перехода происходило горение вещей б/у на площади 2 кв м. В считаные минуты возгорание было ликвидировано. Из зоны горения сотрудники МЧС эвакуировали два газовых баллона емкостью 50 л», — следует из сообщения.

В этот же день стало известно, что в подземном переходе в Челябинске произошел взрыв. Пострадал один человек, у него 25–30% ожогов тела. Пострадавшего доставили в ожоговый центр.