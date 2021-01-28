Более 100 ДТП произошло во Владивостоке за два дня

В столице Приморского края за два дня зафиксировано порядка 100 ДТП. «Днем жестянщика» стало 27 января, когда дороги Владивостока превратились в каток.

Как рассказали ИА PrimaMedia в Госавтоинспекции Владивостока, за полдня четверга, 28 января, в дежурную часть уже поступило 33 сообщения об авариях. Пострадавших и погибших нет. Днем ранее из-за непогоды и похолодания в ГИБДД поступило 87 вызовов. Пострадал один человек.

Сейчас во Владивостоке перекрыто движение для всех видов транспорта на самом крутом спуске — по улице капитана Шефнера. Движение для большегрузов ограничено на участке дороги Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл.

Сотрудники дорожной службы работают в усиленном режиме. Они ориентированы на оказание помощи автомобилистам, которые попали в затруднительную ситуацию. При необходимости им вызывается техническая служба или эвакуатор.