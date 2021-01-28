Глава МИД Белоруссии выразил недовольство действиями послов ряда стран ЕС

Некоторые послы из стран Европейского союза (ЕС) распространяют в Белоруссии информацию антигосударственной направленности. Об этом заявил в четверг, 28 января, министр иностранных дел республики Владимир Макей во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств.

«Мы сейчас видим, что некоторые послы, представляющие Европейский союз, размещают информацию или посты антигосударственной направленности», — приводит агентство «БелТА» слова Макея.

Накануне экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Евросоюзу и США следует быть «смелее и сильнее» в своем ответе на действия действующего президента республики Александра Лукашенко, пишет «Газета.ру».

Осенью 2020 года Евросоюз ввел два пакета санкций против Белоруссии. Первый пакет был введен 2 октября, второй — 6 ноября. Они затронули 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур.

Третий пакет санкций против Белоруссии был введен 17 декабря 2020 года. Под ограничительные меры попали 29 физических и семь юридических лиц.

В свою очередь Макей заявил, что Белоруссия в ответ на санкции Евросоюза ограничит деятельность ряда политических фондов и пересмотрит реализацию программ политическими институтами в различных сферах, в том числе работающими под эгидой иностранных посольств.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа 2020 года, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в митинги по всей стране.