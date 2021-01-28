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Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар призналась в беременности

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Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар беременна. Об этом она сообщила 28 января, опубликовав семейное фото в соцсетях.

«Думаю, всё понятно без слов. Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не «спалиться», — написала она в Instagram.

Волосожар назвала это событие лучшей новостью 2021 года, отметив, что пыталась сохранить семейную тайну как можно дольше.

Татьяну и ее мужа Максима Транькова уже поздравила тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, пишет «Спорт-Экспресс».

«Прекрасная новость! Дети рождаются от любви. Приятно смотреть на нашу пару, которая очень любит детей», — прокомментировала она новость.

Максим Траньков также выложил фото с беременной супругой в Instagram. По его словам, сын должен родиться весной или в начале лета.

Пара объявила о завершении спортивной карьеры в 2018 году. Последним совместным достижением в карьере олимпийских чемпионов стали золотые медали на чемпионате Европы по фигурному катанию в Братиславе в 2016 году.

Траньков в настоящее время работает тренером по фигурному катанию, вместе с женой они участвуют в постановке ледовых шоу.

У пары есть дочь Анжелика, которая родилась в феврале 2017 года.

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