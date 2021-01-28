Минздрав ФРГ предрек дефицит вакцин от COVID-19 до апреля

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан считает, что ситуация с ограниченным количеством вакцин от COVID-19 продлится еще десять недель, до апреля.

«Из-за нехватки вакцин мы переживем по меньшей мере 10 тяжелых недель», — написал он на своей странице в Twitter в четверг, 28 января.

Министр предложил провести отдельную конференцию по вакцинам при участии федеральных властей и глав земель ФРГ.

«Мы также должны в качестве экспертов пригласить к диалогу представителей фармацевтической индустрии и производителей вакцин в Германии», — отметил Шпан.

Вакцинация от COVID-19 в Европе началась 27 декабря. В Германии пока прививают препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna, которые требуется ставить два раза для активизации иммунитета.

20 января Шпан заявил, что ФРГ и другие страны обеспокоились задержками поставок вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech. Он подчеркнул, что тема с поставками этих препаратов «вызывает раздражение», а «сильное недовольство» вызвано тем, что о задержках сообщили внезапно.

О том, что Pfizer временно сократит поставки вакцины от этой инфекции по всей Европе сообщалось 15 января. Причиной названа модернизация производственных мощностей компании.