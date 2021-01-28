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Собственный экостандарт появится у Красноярского края

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В Красноярском крае могут ввести собственный региональный экологический стандарт. Вопрос обсуждался на заседании экспертного совета по экологии законодательного собрания края. В нем, кроме депутатов, принимали участие представители регионального министерства экологии, ученые и экологи-общественники.

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По словам депутата Владислава Королева, которые приводит ИА KrasnoyarskMedia, такой регламент действительно необходим, поскольку красноярцам необходимы ответы на вопросы, касающиеся экологической обстановки. Граждане часто жалуются на нарушение прав в сфере экологии, но получают формальные ответы, не решающие их проблем. В связи с этим необходимо разработать документ, который четко регламентирует все экологические вопросы в регионе.

Сейчас экологический стандарт находится на стадии базового проекта. В него необходимо внести правила и нормативы по работе с отходами и озеленением территории, заявил представитель Госдумы в заксобрании Сергей Натаров. По его мнению, ужасное состояние экологии в крае уже стало проблемой федерального масштаба.

Суть экологического стандарта — установление местными жителями совместно с независимыми экспертами общественных стандартов воздуха, работы с отходами, воды и высадки деревьев. Затем должно последовать внесение изменений в действующее законодательство и корректировка работы властей по этому вопросу.

Обсуждение проекта экологического стандарта продлится в течение трех месяцев, после чего в краевом правительстве пройдет корректировка бюджета в соответствии с новыми параметрами.

Ранее сообщалось, что в середине ноября 2020 года Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку из-за грязного воздуха с привлечением специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, министерства экологии и рационального природопользования края, аккредитованной лаборатории.

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