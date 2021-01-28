Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Правительство выделит 18 млрд рублей на привлечение медиков в регионы
Мир
Песков призвал мир уходить от «международного рэкета»
Происшествия
Часть острова Русский осталась без света из-за снежного циклона
Общество
Воробьев назвал условие для снятия ограничений по COVID-19 в Подмосковье
Авто
Бывший дизайнер АвтоВАЗа раскритиковал внешность Lada Niva Travel
Мир
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Общество
Песков рассказал о ходе работы над индексацией пенсий работающих пенсионеров
Мир
Толстой заявил об уходе России из ПАСЕ в случае ограничения полномочий страны
Общество
Фонду социального страхования выделят 69 млрд рублей на выплату пособий

Полиция задержала мужчину за драку с ОМОНом на незаконной акции в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники полиции задержали Сайд-Мухамада Джумаева, который участвовал в драке с полицейскими на несанкционированной акции в Москве 23 января. Об этом в четверг, 28 января, сообщает РЕН ТВ.

Напряжение «ТикТока»: задержанному после акции в Москве блогеру грозит до пяти лет
Нарушители карантина по коронавирусу, пришедшие на митинг, тоже могут отправиться за решетку

На кадрах видеозаписи видно, как мужчина дерется с несколькими правоохранителями.

По данным телеканала, молодой человек был задержан в Пскове, где он находился у матери.

Как уточняет Telegram-канал Life Shot, Джумаева задержали в лесном массиве Псковской области. При себе у мужчины было два компаса и карта, он направлялся в сторону латвийской границы.

Ранее, 25 января, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал видеообращение к участнику несогласованной акции. В видео он назвал драку с полицейскими преступлением и призвал молодого человека «выйти на связь», чтобы помочь «с решением его вопроса со стороны государства».

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

В тот же день, 23 января, следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве. В ходе проверок будут установлены все факты противоправной деятельности, а также дана оценка действиям лиц, совершивших их.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021