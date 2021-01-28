Полиция задержала мужчину за драку с ОМОНом на незаконной акции в Москве

Сотрудники полиции задержали Сайд-Мухамада Джумаева, который участвовал в драке с полицейскими на несанкционированной акции в Москве 23 января. Об этом в четверг, 28 января, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видеозаписи видно, как мужчина дерется с несколькими правоохранителями.

По данным телеканала, молодой человек был задержан в Пскове, где он находился у матери.

Как уточняет Telegram-канал Life Shot, Джумаева задержали в лесном массиве Псковской области. При себе у мужчины было два компаса и карта, он направлялся в сторону латвийской границы.

Ранее, 25 января, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал видеообращение к участнику несогласованной акции. В видео он назвал драку с полицейскими преступлением и призвал молодого человека «выйти на связь», чтобы помочь «с решением его вопроса со стороны государства».

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

В тот же день, 23 января, следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве. В ходе проверок будут установлены все факты противоправной деятельности, а также дана оценка действиям лиц, совершивших их.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.