Жители Иркутска ощутили подземные толчки от землетрясения в Монголии

Жители Иркутска почувствовали новое землетрясение, произошедшее в Монголии у границы с Россией. Сила толчков в городе составила 3 балла. Сейсмособытие произошло в 12:51.

Как пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в районе озера Хубсугул. Именно там 12 января произошло сильное землетрясение, и до настоящего времени фиксируются афтершоки. Сейчас там зафиксировано порядка 140 подземных афтершоков магнитудой более 3.

В Бурятии в поселке Монды сила толчков составляла 3–4 балла, а в Иркутске, Ангарске и Шелехове — 3 балла.

В ночь на 12 января в Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Толчки ощущались на территории пяти российских регионов, наиболее сильно — в Иркутской области и Бурятии.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, на фасадах нескольких домов и зданий социальных учреждений региона появились трещины. Пострадавших нет.