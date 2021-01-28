Число ДТП сократилось в Ростовской области за год

Правительство Ростовской области сообщило о сокращении количества автомобильных аварий в регионе в 2020 году. Всего на дорогах зафиксировано 2388 ДТП.

Число аварий с участием детей сократилось на 28,4%, с участием пешеходов — на 21,9%. Число погибших в авариях уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 4,1%. Число пострадавших сократилось на 25,5%. Об этом пишет RostovGazeta.

В сумме количество ДТП за год сократилось на 22,9%.

Заместитель главы региона Виктор Вовк напомнил, что в Ростовской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он позволит свести к минимуму транспортные риски на дорогах.

Ранее министерство транспорта Ростовской области объявило несколько аукционов на проведение ремонта дорог регионального и межмуниципального значения. Стоимость выполнения работ оценивается в 2,63 млрд рублей.