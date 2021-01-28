Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России за сутки зафиксировали 19 138 новых случаев COVID-19
Экономика
Экономист увидел поддержку рубля в проведении массовой вакцинации
Общество
Более 320 тыс. человек привились от COVID-19 в Москве
Происшествия
Часть острова Русский осталась без света из-за снежного циклона
Мир
Экс-главу IBU признали виновным в сокрытии допинг-проб биатлонистов из России
Происшествия
Пострадавший при взрыве в переходе в Челябинске получил ожоги 30% тела
Общество
В Москве за последние 24 часа 6142 человека вылечились от COVID-19
Спорт
Шубенков назвал сообщения о своем положительном допинг-тесте наглой клеветой
Общество
Власти Москвы заявили об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19

Число ДТП сократилось в Ростовской области за год

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Ростовской области сообщило о сокращении количества автомобильных аварий в регионе в 2020 году. Всего на дорогах зафиксировано 2388 ДТП.

Число аварий с участием детей сократилось на 28,4%, с участием пешеходов — на 21,9%. Число погибших в авариях уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 4,1%. Число пострадавших сократилось на 25,5%. Об этом пишет RostovGazeta.

В сумме количество ДТП за год сократилось на 22,9%.

Заместитель главы региона Виктор Вовк напомнил, что в Ростовской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он позволит свести к минимуму транспортные риски на дорогах.

Ранее министерство транспорта Ростовской области объявило несколько аукционов на проведение ремонта дорог регионального и межмуниципального значения. Стоимость выполнения работ оценивается в 2,63 млрд рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021