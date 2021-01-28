Ограничительные мероприятия ввели в Татарстане из-за угрозы АЧС

Карантин установлен в нескольких районах Татарстана в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС). Эпизоотический очаг выявлен в охотничьем хозяйстве «Ямашское» в Альметьевском районе.

К первой угрожаемой зоне отнесли административные границы села Верхняя Уратьма в Нижнекамском районе. Местным жителям запрещено вывозить живых свиней, а также продукцию животноводства. Также под запрет попала реализация продуктов убоя. До снятия карантина в районе приостановлены сельскохозяйственные ярмарки и выставки. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Ко второй угрожаемой зоне отнесли территории 23 районов. Местным жителям нельзя перевозить и продавать животных. Также под запретом оказалось выгульное содержание свиней.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Татарстане выявили 21 случай вируса африканской чумы свиней в завезенной пищевой продукции.