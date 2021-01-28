Часть острова Русский осталась без света из-за снежного циклона

Часть острова Русский осталась без света из-за аварии на сетях после снежного циклона, сообщили 28 января в правительстве Приморья.

«По информации министерства ЖКХ, в связи с непогодой произошло аварийное отключение электроэнергии на острове Русский. Без света остаются населенные пункты Рында, Воевода, Подножье и Амурское», — сообщил представитель правительства «РИА Новости».

Уточняется, что тепло подается от дизельных электростанций, на месте работают специалисты «Оборонэнерго».

В администрации Владивостока предупредили об ухудшении погодных условий. Мэр города Олег Гуменюк рекомендовал родителям по возможности не отправлять детей в школы 28–29 января, хотя, подчеркнул он, работа детских образовательных учреждений прекращена не будет.

В связи с непогодой в городе введен режим повышенной готовности, сообщается на сайте правительства Приморского края. Снегопад во Владивостоке будет продолжаться до утра 29 января. Ожидается, что высота снежного покрова составит 20–25 см и будет дуть сильный ветер с порывами до 38 м/с. На время непогоды ввели запрет на въезд большегрузов, предположительно до 16:00 29 января. Отменены 34 рейса междугородних автобусов, но при этом увеличено количество вагонов в 13 приморских электропоездах.

По информации министерства ГОЧС Приморья, для устранения последствий циклона на дорогах края задействовано более 700 единиц снегоуборочной техники и больше 4 тыс. человек.

Ранее, 28 января, о сложной обстановке в ряде регионов России, в том числе в Приморье, предупредил нaучный рукoводитель Гидрoметцентра Рoссии Рoман Вильфанд.