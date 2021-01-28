Пострадавший при взрыве в переходе в Челябинске получил ожоги 30% тела
Пострадавший при взрыве газового баллона в подземном пешеходном переходе в Челябинске будет госпитализирован в ожоговый центр, у него 25–30% ожогов тела, сообщает в четверг, 28 января, «РИА Новости» со ссылкой на горадминистрацию.
«В результате ЧП пострадал один человек с ожогами примерно 25–30% и подозрением на ожоги верхних дыхательных путей, бригада скорой помощи транспортирует его в ожоговый центр ГКБ №6. Еще одна бригада дежурит на месте ЧП», — говорится в сообщении.
Сведений о других пострадавших нет.
О взрыве в подземном переходе Челябинске стало известно ранее в четверг.
Отмечалось, что при проведении сварочных работ взорвался газовый баллон.