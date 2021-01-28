Немецкий депутат назвал плачевным эффект от антироссийских санкций для ЕС

Депутат фракции «Альтернатива для Германии» Антон Фризен оценил ущерб для немецкого бизнеса из-за введенных антироссийских санкций. Свое мнение он высказал в беседе с агентством «РИА Новости» в четверг, 28 января.

По его словам, санкции, введенные в отношении России, оказали «плачевный» эффект на немецкий бизнес. Фризен отметил, что этот ущерб глобален и привел к потере «тысяч рабочих мест, особенно в бывшей ГДР».

Как объяснил депутат, «Альтернатива для Германии» выступает за оперативную и полную отмену антироссийских санкций. Фризен уточнил, что отмена санкций может стать «бесплатной программой восстановления экономики» Германии во время пандемии COVID-19.

Согласно данным министерства экономики и энергетики Германии, которые были переданы в бундестаг, европейский бизнес из-за введенных в отношении России санкций ЕС с 2014 года потерял миллиарды евро.

Из протокола пленарного заседания бундестага от 13 января следует, что за шесть лет Германия «заморозила» активы и денежные средства россиян в ЕС на сумму около €1,8 млрд.

Торговый оборот между Германией и Россией в 2014 году составил €67,7 млрд, в 2015 году — €51,5 млрд, а в 2016 году — €48 млрд, передает «Газета.ru».

В июне прошлого года Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма. В августе это решение одобрили и страны — партнеры Евросоюза: Черногория, Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.

Позднее, в середине октября, Евросоюз ввел санкции против российских чиновников.

Крым после референдума в 2014 году, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав РФ. Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.