Эксперт оценил возможности WhatsApp помешать Telegram переносить переписки

WhatsApp, скорее всего, запретит Telegram переносить историю сообщений из своего мессендежра, потому что, согласно лицензионному соглашению, это их собственность, заявил «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин 28 января.

По словам аналитика, физической возможности помешать переносу у WhatsApp, скорее всего, нет из-за формата хранения данных в памяти телефона.

Накануне у мессенджера Telegram вышло обновление 7.4 для пользователей iOS, главное нововведение которого заключается в возможности переноса истории сообщений из других приложений, в частности WhatsApp. Об этом говорится в описании обновления, размещенного в магазине приложений AppStore.

«WhatsApp, скорее всего, обратятся в Apple, с тем чтобы случилась блокировка этой версии Telegram. Я думаю, что эта функция с высокой долей вероятности исчезнет. Но в целом это очень хорошая история, чтобы люди могли переносить свои данные», — сказал Эльдар Муртазин.

По его словам, в случае попытки запрета со стороны WhatsApp создатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров выступит с заявлением, в котором обвинит WhatsApp в том, что мессенджер не контролирует собственные данные.

«Если Telegram действительно попытаются заблокировать, а вероятность этого крайне высока, то это будет дополнительный маркетинг и пиар — об этом напишут практически все», — заключил Муртазин.

Ранее Павел Дуров выступал с критикой Apple. 10 января он призвал перейти на операционную систему Android, для того чтобы сохранить доступ к используемым приложениям. По его словам, Apple (iOS) является более опасной, потому что может полностью ограничить доступ к приложениям.

В ноябре 2020 года Дуров раскритиковал смартфон iPhone 12 Pro, а в июне упрекнул компанию в накрутке цены и цензуре в магазине приложений App Store.