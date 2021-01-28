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Kia привезет в Россию обновленный Stinger

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Обновленный Kia Stinger дебютирует на российском рынке весной 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 28 января в редакцию «Известий».

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Обновленный Kia Stinger получил светодиодные фары со встроенными ходовыми огнями. Кроме того, у машины появились новые фонари со светодиодной полосой во всю ширину, внутри которых находятся указатели поворота. Также модель оснастили 19-дюймовыми алюминиевыми колесными дисками.

В салоне установлена новая информационно-развлекательная система с 10,25-дюймовым широкоформатным дисплеем. Кроме того, Stinger получил контрастную прострочку на приборной панели и дверях.

В моторную гамму вошли двигатели мощностью 197, 247 и 370 л.с., которые работают в паре с автоматической восьмиступенчатой коробкой передач. Модель будет предлагаться с модернизированной динамической системой полного привода и приводом на заднюю ось.

Более подробная информация о комплектациях и ценах обновленного Kia Stinger будет представлена ближе к дате начала продаж.

25 января сообщалось, что Kia в марте начнет продажи в России обновленного хетчбэка Picanto. Стоимость автомобиля составит от 819 900 до 1 114 900 рублей.

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