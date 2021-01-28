В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают вакцинацию от COVID-19. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему «Вакцинация от COVID-19. Мифы и реальность». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
В России началась массовая вакцинация от COVID-19. Почему многие боятся вакцинации, какие существуют противопоказания, какую вакцину выбрать, что необходимо знать тем, кто все-таки решил привиться, когда формируются антитела и на какой период вырабатывается иммунитет к заболеванию, рассказывают:
- Михаил Костинов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова», профессор кафедры эпидемиологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России;
- Александр Горелов, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор, заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора;
- Татьяна Кусайко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике;
- Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи (онлайн);
- Светлана Белозерова, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области (онлайн);
- Игорь Мотылев, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НО «Городская больница № 33», главный внештатный специалист, клинический фармаколог министерства здравоохранения Нижегородской области (онлайн);
- Лейла Намазова-Баранова, д.м.н., академик РАН, заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.