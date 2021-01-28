В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают вакцинацию от COVID-19. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему «Вакцинация от COVID-19. Мифы и реальность». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

В России началась массовая вакцинация от COVID-19. Почему многие боятся вакцинации, какие существуют противопоказания, какую вакцину выбрать, что необходимо знать тем, кто все-таки решил привиться, когда формируются антитела и на какой период вырабатывается иммунитет к заболеванию, рассказывают: