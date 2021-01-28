Шубенков назвал сообщения о своем положительном допинг-тесте «наглой клеветой»

Чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков назвал сообщения СМИ о нарушении им антидопинговых правил «наглой клеветой», выдуманной безымянным «источником». Об этом он

Накануне СМИ сообщали, что легкоатлет сдал положительный допинг-тест. По предварительной информации, Шубенков принял фуросемид — препарат, который смазывает действие допинга, писала «Газета.ру».

«Воистину проснулся знаменитым. Следует написать. На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал «запрещенку» для подготовки, никогда никого не обманывал», — написал он на своей странице в Instagram в четверг, 28 января.

Спортсмен отметил, что свое отношение к «допинговым жуликам» высказывал не раз, и оно не изменилось.

«Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе, – это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником». Такого никогда не было. А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся», — подчеркнул он.

Спортсмен добавил, что получил письмо от Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU), но в настоящее время он не имеет никаких ограничений и тренируется в обычном режиме.

«Мне действительно пришло письмо от AIU. Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений», — сообщил он.

Тренер Шубенкова Сергей Клевцов заявил «РИА Новости» 27 января, что информация о положительном тесте спортсмена не соответствует действительности.