Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Человек пострадал при взрыве в подземном переходе в Челябинске
Мир
Путин подпишет закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ сразу после его получения
Общество
В Москве началось прощание с помощником премьер-министра Приходько
Экономика
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с 1 декабря
Общество
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 46% в 2020 году
Политика
В Госдуме ответили Столтенбергу на слова об «агрессии» России
Мир
ФСБ рассекретила 28-томный приговор 1946 года по геноциду на Украине
Общество
Роскачество предупредило об опасности воды из кулеров
Экономика
«Сбер» инвестирует в развитие goods.ru

Шубенков назвал сообщения о своем положительном допинг-тесте «наглой клеветой»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков назвал сообщения СМИ о нарушении им антидопинговых правил «наглой клеветой», выдуманной безымянным «источником». Об этом он

Накануне СМИ сообщали, что легкоатлет сдал положительный допинг-тест. По предварительной информации, Шубенков принял фуросемид — препарат, который смазывает действие допинга, писала «Газета.ру».

«Элитные атлеты точно чисты — надо навести порядок в регионах»
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков — о борьбе с допингом, надежной крыше и нелюбви к футболу

«Воистину проснулся знаменитым. Следует написать. На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал «запрещенку» для подготовки, никогда никого не обманывал», — написал он на своей странице в Instagram в четверг, 28 января.

Спортсмен отметил, что свое отношение к «допинговым жуликам» высказывал не раз, и оно не изменилось.

«Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе, – это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником». Такого никогда не было. А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся», — подчеркнул он.

Спортсмен добавил, что получил письмо от Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU), но в настоящее время он не имеет никаких ограничений и тренируется в обычном режиме.

«Мне действительно пришло письмо от AIU. Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений», — сообщил он.

Тренер Шубенкова Сергей Клевцов заявил «РИА Новости» 27 января, что информация о положительном тесте спортсмена не соответствует действительности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021