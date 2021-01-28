Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Человек пострадал при взрыве в подземном переходе в Челябинске
Мир
Путин подпишет закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ сразу после его получения
Общество
В Москве началось прощание с помощником премьер-министра Приходько
Экономика
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с 1 декабря
Общество
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 46% в 2020 году
Политика
В Госдуме ответили Столтенбергу на слова об «агрессии» России
Мир
ФСБ рассекретила 28-томный приговор 1946 года по геноциду на Украине
Общество
Роскачество предупредило об опасности воды из кулеров
Экономика
«Сбер» инвестирует в развитие goods.ru

Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконных акциях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несанкционированных акциях. Об этом сообщила в четверг, 28 января, пресс-служба столичной прокуратуры.

От суммы до тюрьмы: что грозит участникам незаконных митингов
Большая часть задержанных на протестной акции в Москве получит штрафы в размере до 20 тыс. рублей

По результатам мониторинга, сотрудники прокуратуры обнаружили в социальных сетях публикации с призывом участвовать в несанкционированных акциях, которые запланированы на 31 января. Уточняется, что также были обнаружены призывы, обращенные к несовершеннолетним.

В ведомстве напомнили, что распространение подобных призывов создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

«В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура г. Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения <…> Шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в г. Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий», — рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В прокуратуре подчеркнули, что не только организация несанкционированных акций влечет за собой установленную законодательством РФ ответственность, но и участие в незаконных мероприятиях.

Накануне, 27 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство возбудило уголовные дела по факту нарушений законодательства после несанкционированных акций 23 января.

Ранее в тот день в Следственном комитете сообщили о возбуждении 21 уголовного дела и проведении шести доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время несанкционированных акций, которые прошли в России 23 января.

23 января в нескольких городах России прошли несогласованные акции протеста. Среди задержанных протестующих оказались и дети. За день до этого, 22 января, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021