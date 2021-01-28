Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконных акциях

Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несанкционированных акциях. Об этом сообщила в четверг, 28 января, пресс-служба столичной прокуратуры.

По результатам мониторинга, сотрудники прокуратуры обнаружили в социальных сетях публикации с призывом участвовать в несанкционированных акциях, которые запланированы на 31 января. Уточняется, что также были обнаружены призывы, обращенные к несовершеннолетним.

В ведомстве напомнили, что распространение подобных призывов создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

«В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура г. Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения <…> Шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в г. Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий», — рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В прокуратуре подчеркнули, что не только организация несанкционированных акций влечет за собой установленную законодательством РФ ответственность, но и участие в незаконных мероприятиях.

Накануне, 27 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство возбудило уголовные дела по факту нарушений законодательства после несанкционированных акций 23 января.

Ранее в тот день в Следственном комитете сообщили о возбуждении 21 уголовного дела и проведении шести доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время несанкционированных акций, которые прошли в России 23 января.

23 января в нескольких городах России прошли несогласованные акции протеста. Среди задержанных протестующих оказались и дети. За день до этого, 22 января, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.