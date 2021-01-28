Порядка 700 т рыбной продукции экспортировали с Камчатки с начала года

С начала 2021 года с Камчатки на экспорт отправили более 700 т рыбной продукции. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора оформили 48 ветеринарных сертификатов.

Основным покупателем стал Китай. Далее идут Вьетнам, США, страны ЕС, Нидерланды и Корея. Основные виды продукции, предназначенные для продажи, — рыба (294,1 т), рыбная продукция (48 т), мука кормовая из рыбы (360,6 т) и живой краб (14,8 т).

В ведомстве отметили, что вся продукция соответствует ветеринарным требованиям стран-импортеров.

Сейчас в Реестре предприятий Камчатки, которые имеют право поставок рыбной продукции, значатся 207 компаний, пишет ИА KamchatkaMedia.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что в прошлом году на Камчатке и Чукотке вылов «квотируемых» объектов промысла достиг 1,06 млн т. Это на 4% больше, чем удалось добыть за этот же период в 2019 году.