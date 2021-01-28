Грузовик сбил двух прибывших на место ДТП под Тулой медиков
Грузовик с полуприцепом сбил двух фельдшеров скорой помощи, которые прибыли на место ДТП на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональное ГУ МВД России в четверг, 28 января.
Пострадавших госпитализировали. Информация об их состоянии уточняется.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления минздрава Тульской области отмечает, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
«В результате аварии пострадали фельдшеры Киреевской подстанции областного Центра медицины катастроф, женщин доставили в Киреевскую районную больницу. Состояние одной из пострадавших — средней тяжести, ее коллега, 62-летний медработник, получила серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии», — сказали в пресс-службе.
Согласно предварительной информации, водитель грузовика был трезв.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее, 25 января, в Южно-Сахалинске автомобиль «скорой» с беременной пациенткой столкнулся с внедорожником Nissan Patrol. В машине находились врач, водитель и пациентка. Все трое получили травмы. Пострадавших доставили в Сахалинскую областную клиническую больницу.