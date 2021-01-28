Человек пострадал при взрыве в подземном переходе в Челябинске
Взрыв прогремел в подземном переходе на площади Революции в Челябинске, один человек пострадал. Об этом в четверг, 28 января, сообщает URA.RU.
По данным портала, взрыв произошел примерно в 12.20 (10.20 мск), из перехода повалил густой черный дым.
«На месте работают сотрудники МЧС, информация уточняется», — приводит портал сообщение чрезвычайного ведомства.
По некоторым данным, при проведении сварочных работ взорвался газовый баллон.
24 января пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона в подмосковной деревне Жилево городского округа Ступино.