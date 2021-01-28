Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Человек пострадал при взрыве в подземном переходе в Челябинске
Мир
Путин подпишет закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ сразу после его получения
Общество
В Москве началось прощание с помощником премьер-министра Приходько
Экономика
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с 1 декабря
Общество
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 46% в 2020 году
Политика
В Госдуме ответили Столтенбергу на слова об «агрессии» России
Мир
ФСБ рассекретила 28-томный приговор 1946 года по геноциду на Украине
Общество
Роскачество предупредило об опасности воды из кулеров
Экономика
«Сбер» инвестирует в развитие goods.ru

В Сети появилось первое фото с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появился первый кадр с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы, сообщает 28 января портал CNA.

Леди Ди: принцесса Уэльская и народная
31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже разбилась принцесса Диана

Съемки биографической драмы режиссера Пабло Ларраина «Спенсер» уже начались. Действие фильма будет разворачиваться в королевском поместье Сандрингем — в нем будут показаны три дня из жизни Дианы, в том числе Рождество в начале 1990-х годов, когда принцесса приняла решение о разводе с мужем, принцем Чарльзом.

По словам Стюарт, фильм является «погружением в эмоциональное представление о том, кем была Диана в поворотный момент своей жизни».

В фильме также сыграют Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис, но какие роли, пока не известно.

Съемки фильма проходят в Германии и Великобритании, и ожидается, что он выйдет на экраны в конце этого года.

О том, что Стюарт исполнит роль принцессы Уэльской, урожденной Дианы Френсис Спенсер, сообщалось в прошлом году. Англичане в соцсетях возмутились выбором американской актрисы на роль леди Ди.

Сам режиссер назвал Кристен «одной из величайших современных актрис», которая «может быть загадочной, нежной и очень сильной», что и нужно создателям фильма.

Принцесса Диана и принц Чарльз развелись в 1996 году. В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором она ехала, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Принцессу госпитализировали, но спустя несколько часов она скончалась.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021