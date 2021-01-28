В Сети появилось первое фото с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

В Сети появился первый кадр с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы, сообщает 28 января портал CNA.

Съемки биографической драмы режиссера Пабло Ларраина «Спенсер» уже начались. Действие фильма будет разворачиваться в королевском поместье Сандрингем — в нем будут показаны три дня из жизни Дианы, в том числе Рождество в начале 1990-х годов, когда принцесса приняла решение о разводе с мужем, принцем Чарльзом.

По словам Стюарт, фильм является «погружением в эмоциональное представление о том, кем была Диана в поворотный момент своей жизни».

В фильме также сыграют Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис, но какие роли, пока не известно.

Съемки фильма проходят в Германии и Великобритании, и ожидается, что он выйдет на экраны в конце этого года.

О том, что Стюарт исполнит роль принцессы Уэльской, урожденной Дианы Френсис Спенсер, сообщалось в прошлом году. Англичане в соцсетях возмутились выбором американской актрисы на роль леди Ди.

Сам режиссер назвал Кристен «одной из величайших современных актрис», которая «может быть загадочной, нежной и очень сильной», что и нужно создателям фильма.

Принцесса Диана и принц Чарльз развелись в 1996 году. В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором она ехала, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Принцессу госпитализировали, но спустя несколько часов она скончалась.