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В Москве началось прощание с помощником премьер-министра Приходько

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Прощание с помощником главы правительства России, бывшим вице-премьером Сергеем Приходько проходит в Центральной клинической больнице в Москве в четверг, 28 января.

Церемония началась утром. В траурном зале больницы установлен открытый гроб, расставлены венки от семьи, близких, друзей, горят свечи, играет траурная музыка. Проститься с политиком пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве.

Похороны состоятся позже в четверг на Троекуровском кладбище.

Отмечается, что проститься с бывшим вице-премьером приехал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Приходько всю жизнь работал на государство, «был хорошим человеком, с которым можно было поговорить, посоветоваться, провести свободное время».

О том, что Приходько умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни, стало известно 26 января. Он долгое время болел боковым амиотрофическим склерозом, также известным как болезнь Лу Герига.

Президент России Владимир Путин принес соболезнования семье скончавшегося, отметив его большой талант и душевную щедрость.

Приходько был помощником президента России по РСМД в 1997–1998 годах. Замглавы аппарата правительства он стал в мае 2018 года при тогдашнем премьер-министре Дмитрии Медведеве. В январе 2020 года глава кабмина Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

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