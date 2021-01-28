Названа причина пожара на пороховом заводе в Перми

Возгорание на пермском пороховом заводе произошло при погрузке производственных отходов со склада в машину, из-за чего загорелась хранившаяся на складе спецпродукция. Об этом в четверг, 28 января, «РИА Новости» сообщила представитель предприятия.

«В 08:27 (06:27 мск) по местному времени в ходе выполнения погрузки безвозвратных производственных отходов из склада в кузов транспортного средства произошло возгорание БПО, которое в последующем переместилось в помещение склада. Находящаяся на складе спецпродукция загорелась», — пояснила собеседница агентства.

Все предприятия производства работают в штатном режиме, добавила она.

О пожаре на предприятии стало известно ранее в этот же день. В результате пострадали три человека, их госпитализировали. Возгорание было ликвидировано.

Вечером 25 января сообщалось, что пожар возник на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе. Тушение возгорания продолжалось около 10 часов. Спасатели присвоили пожару четвертый уровень сложности, позднее он был понижен до третьего.

26 января пожарные полностью потушили возгорание на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе. По данным ведомства, на предприятии горели два резервуара с метановодородом объемом 25 куб. м. В ходе пожара один из них был разрушен. Возгорание произошло на открытой площадке после взрыва.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают сотрудники СК и следователи-криминалисты. Устанавливаются обстоятельства случившегося.