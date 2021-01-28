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ФСБ рассекретила 28-томный приговор 1946 года по геноциду на Украине
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ФСБ рассекретила 28-томный приговор 1946 года по геноциду на Украине

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Федеральная служба безопасности России рассекретила материалы приговора, вынесенного в 1946 году военным трибуналом Киевского военного округа нацистам, совершившим геноцид против мирного населения на Украине в годы Великой Отечественной войны. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе ФСБ.

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Был обнародован написанный от руки вердикт в отношении 12 нацистов, которых приговорили к смертной казни через повешение. Еще трое нацистов были сосланы на каторгу сроком от 15 до 20 лет.

Подсудимые были арестованы в 1945 году, почти все они немцы, один из них австриец, начальник полевой жандармерии, создавший лагерь в селе Андреевка для советских военнопленных.

Самым высокопоставленным обвиняемым стал Пауль Шеер — генерал-лейтенант полиции, бывший начальник охранной полиции и жандармерии Киевской и Полтавской областей. «Шеер дал приказ полицейским патрулям стрелять в каждого гражданина, появляющегося на улицах города Киева после наступления темноты. На основании этого приказа ежемесячно убивали сотни мирных граждан. Такое же положение было и в других городах Киевской и Полтавский областей», — следует из приговора.

Другой генерал-лейтенант полиции, Карл Буркхардт, на территории Сталинской (ныне — Донецкой) и Днепропетровской областей с марта 1943 года по сентябрь 1943 года в качестве коменданта тыла 6-й германской армии «под видом борьбы с советскими партизанами производил массовое истребление мирных советских граждан».

Во время оккупации немцами Сталинской области только в Макеевке было расстреляно 8 тыс. человек, в Краматорске — около 6 тыс., в шахту «Н4-бис» в Сталино были сброшены тела около 75 тыс. уничтоженных граждан, гласит приговор.

По приказу Буркхардта из Донбасса в Германию было угнано свыше 50 тыс. граждан, а при отступлении гитлеровских войск он отдал приказ уничтожить всех содержавшихся под стражей советских граждан и устроить поджоги Сталино, Артемовки, Константиновки и других населенных пунктов.

В материалах приговора, содержащего 28 томов свидетельств преступлений нацистов, содержится и информация и о других участниках истребления населения в Киеве, Полтаве, Сталино (Донецк), Мелитополе, Львове и других городах, которые были задокументированы чрезвычайной государственной комиссией, начавшей работу с 1943 года на освобожденных территориях, а также показания самих участников преступлений.

Судебный процесс длился с 17 по 28 января 1946 года, в открытом режиме.

Из приговора также следует, что по плану гитлеровского правительства Советская Украина должна была быть превращена в немецкую колонию и заселена немцами, а украинский народ подлежал уничтожению и порабощению. Выжившую часть населения собирались направить в северные территории СССР.

Подчеркивается, что немецкими захватчиками на территории Украины было истреблено свыше 4 млн советских граждан, а число угнанных в Германию превысило 2 млн человек, из которых многие погибли от голода и непосильного труда.

Ранее, 18 декабря, в ФСБ России подтвердили участие переводчика гитлеровской зондеркоманды СС-10А Гельмута Оберлендера в казнях 27 тыс. человек под Ростовом-на-Дону, в районах Таганрога и Краснодара во время войны, в том числе в убийстве пациентов детской психиатрической больницы.

Правительство Канады, где проживал Оберлендер, запустило процесс его депортации Оберлендера, но о том, куда планируется его депортировать, не сообщалось.

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