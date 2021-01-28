В России запретили редактировать фотографии для паспортов

В России запретили фотошопить фотографии для паспортов. Правило прописали в новом административном регламенте МВД, сообщает телеканал «Известия». На снимках не допускается даже минимальная ретушь. На фото должны быть видны все особенности лица. Запрещено маскировать родинки, шрамы и родимые пятна. Под запрет также попадают цветные линзы. Россияне могут сделать фото в очках, если носят их постоянно. Головной убор разрешен лишь по религиозным убеждениям. Полицейским запретили фотографироваться в форме.

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