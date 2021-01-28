Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Человек пострадал при взрыве в подземном переходе в Челябинске
Мир
Путин подпишет закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ сразу после его получения
Общество
В Москве началось прощание с помощником премьер-министра Приходько
Экономика
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с 1 декабря
Общество
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 46% в 2020 году
Политика
В Госдуме ответили Столтенбергу на слова об «агрессии» России
Мир
ФСБ рассекретила 28-томный приговор 1946 года по геноциду на Украине
Общество
Роскачество предупредило об опасности воды из кулеров
Экономика
«Сбер» инвестирует в развитие goods.ru

В Госдуме ответили Столтенбергу на слова об «агрессии» России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего готовиться к «агрессии» со стороны России. 28 января Бальбек заявил, что пока со стороны альянса наблюдаются только многочисленные провокации и агрессивная риторика.

НАТО всякого мудреца: альянсу дали советы по реформам и развитию
По оценке экспертов, главной военной угрозой блоку остается Россия, но не меньше надо следить и за успехами Китая, прежде всего в технологической сфере

Как отметил депутат, обращение Столтенберга к членам Военного комитета альянса с призывом поддерживать оборонный потенциал их стран является способом вытянуть деньги с налогоплательщиков для пополнения бюджета альянса.

«Такое ощущение, что НАТО приходят руководить не стратеги, а бухгалтеры, которым всё мало, нужны новые вливания, и они пишут фальшивые докладные о рисках и вызовах со стороны России», — сказал Бальбек RT.

Также депутат выразил уверенность, что западным обывателям уже надоело слушать про виртуальную российскую «агрессию».

Ранее высказывание Столтенберга об «агрессивных действиях» РФ прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. В своем Twitter он написал, что генеральному секретарю альянса пора осознать, что миру, основанному на выработанных в западных столицах правилах, «приходит конец», а желающих следовать этим правилам осталось слишком мало.

26 января Столтенберг обратился с призывом к членам Военного комитета НАТО поддержать оборонный потенциал стран — участниц альянса, в том числе в связи с политикой России.

Генсек посоветовал союзникам по альянсу не только увеличить оборонные расходы, но также инвестировать в современные возможности и гарантировать сохранение военных НАТО в готовности в случае угрозы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021