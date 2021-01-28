В Госдуме ответили Столтенбергу на слова об «агрессии» России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего готовиться к «агрессии» со стороны России. 28 января Бальбек заявил, что пока со стороны альянса наблюдаются только многочисленные провокации и агрессивная риторика.

Как отметил депутат, обращение Столтенберга к членам Военного комитета альянса с призывом поддерживать оборонный потенциал их стран является способом вытянуть деньги с налогоплательщиков для пополнения бюджета альянса.

«Такое ощущение, что НАТО приходят руководить не стратеги, а бухгалтеры, которым всё мало, нужны новые вливания, и они пишут фальшивые докладные о рисках и вызовах со стороны России», — сказал Бальбек RT.

Также депутат выразил уверенность, что западным обывателям уже надоело слушать про виртуальную российскую «агрессию».

Ранее высказывание Столтенберга об «агрессивных действиях» РФ прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. В своем Twitter он написал, что генеральному секретарю альянса пора осознать, что миру, основанному на выработанных в западных столицах правилах, «приходит конец», а желающих следовать этим правилам осталось слишком мало.

26 января Столтенберг обратился с призывом к членам Военного комитета НАТО поддержать оборонный потенциал стран — участниц альянса, в том числе в связи с политикой России.

Генсек посоветовал союзникам по альянсу не только увеличить оборонные расходы, но также инвестировать в современные возможности и гарантировать сохранение военных НАТО в готовности в случае угрозы.