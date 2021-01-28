Власти Биробиджана заявили об отопительном сезоне без сбоев

Власти Биробиджана отрапортовали о том, что этот отопительный сезон в городе проходит без срывов. Коммунальным службам удается не допускать прекращения подачи тепла на длительные сроки. Аварийные ситуации устраняются оперативно.

По словам градоначальника Александра Головатого, которые приводит ИА EAOMedia, сотрудники управления ЖКХ каждый день объезжают муниципальные котельные и следят за температурным режимом на подаче.

Агентство сообщает, что с начала осенне-зимнего периода зафиксировано три порыва на трассе с горячим водоснабжением. Дома были отключены от тепла, но оно оперативно вернулось в квартиры.

В целом отопительный сезон в столице региона проходит в штатном режиме. Нормативный запас топлива есть в полном объеме. Биробиджанская ТЭЦ и котельные МУП «Городские тепловые сети» работают без сбоев. Этот вопрос находится на контроле у губернатора Ростислава Гольдштейна.