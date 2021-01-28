Мошенники обманом выманили у пенсионерки более 3 млн рублей

В Санкт-Петербурге мошенники по телефону смогли обмануть пенсионерку и выманили у нее 3,3 млн рублей. Об этом стало известно 27 января.

На телефон пожилой женщины поступил звонок якобы из банка. Злоумышленники сообщили пенсионерке, что с ее сберегательной книжки неизвестные пытаются украсть деньги. Чтобы сохранить средства, лжебанкиры рекомендовали женщине снять все деньги и перевести на указанные реквизиты.

Пенсионерка выполнила все требования телефонных мошенников и осталась без накоплений, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Жительница Санкт-Петербурга, поняв, что ее обманули, обратились в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В похожей ситуации оказался житель Воркуты. Как стало известно 27 января, мужчина за несколько месяцев оформил кредиты в двух банках и перевел злоумышленникам свыше 6 млн рублей

Как рассказал пострадавший, осенью 2020 года ему начали звонить люди, представившиеся сотрудниками банка. Они заявляли, что на имя воркутинца якобы кто-то пытается оформить несанкционированный кредит. Для защиты сбережений мужчине предложили оформить «зеркальный» заем. Также ему предлагали переводить средства на безопасные счета.

Житель Воркуты выполнил все требования. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.