Роскачество предупредило об опасности воды из кулеров

Вода из кулеров зачастую не соответствует требованиям микробиологической безопасности, а значит, она может быть небезопасной для употребления. Об этом говорится в сообщении Роскачества, опубликованном в четверг, 28 января.

Эксперты изучили воду во вторичных емкостях объемом 19 л 20 торговых марок российского производства.

В шести образцах было превышено общее микробное число (ОМЧ), еще в семи выявлена недостоверность маркировки.

«Превышение норматива ОМЧ возможно из-за нарушений в системе водоподготовки, застоя воды или развития биопленок в распределительных системах производства», — объяснил начальник отдела испытаний Роскачества Данила Чернышов.

Специалисты не выявили превышения нитратов и нитритов, тяжелых металлов, хрома, а также хлора. Однако к семи товарам возникли замечания по превышению или недостатку тех или иных химических элементов, заявленных в маркировке, что дает повод говорить о фальсификации продукции.

Роскачество призывает не забывать, что вода в кулере не подвергается кипячению и что из-за большой тары и медленного расхода воды существует риск активного размножения бактерий.

Днем ранее Роскачество рассказало о самых тщательно выбираемых россиянами продуктах. Согласно результатам опроса, более половины жителей страны (62%) готовы переплатить за полезные и качественные продукты, а также за мясо и молоко. Качество кондитерских изделий и спиртного покупателям не так важно.