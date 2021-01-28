Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Медики МВД России получили награды за борьбу с коронавирусом
Мир
Небензя направил ООН письмо с примерами героизации нацизма на Украине
Мир
В Германии назвали плачевным эффект антироссийских санкций
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию в пожилом возрасте
Мир
Садыр Жапаров вступил в должность президента Киргизии
Мир
Ученые предупредили о высоком риске смерти от COVID-19 при шизофрении
Мир
Депутат Госдумы оценил планы Украины по воздушной блокаде Крыма
Мир
Япония заявила о необходимости поддержки США при проведении Олимпиады
Мир
Гутерриш призвал Россию и США продолжить путь разоружения

Уронившую на асфальт ребенка женщину лишили родительских прав в ЕАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Биробиджане по требованию органов опеки лишил родительских прав местную жительницу, которая стала «героиней» видео: будучи пьяной, упала вместе с маленьким сыном на асфальт.

«Не выплеснуть с водой ребенка»: чего ждут от нового закона об изъятии детей
Реформируя деятельность органов опеки, важно предусмотреть возможность помощи без разделения семьи

Как рассказала ИА EAOMedia детский омбудсмен в автономии Ирина Пинчук, ребенка изъяли из семьи, сейчас он находится в Доме ребенка, ему подыскивают приемных родителей.

Женщину с ребенком сопровождал мужчина. После того, как мать с сыном упали на дорогу, мужчина поднял малыша за шиворот и удалился в неизвестном направлении. Женщина так и осталась лежать на земле. На тот момент мальчику не было и года. Он не пострадал.

Видео инцидента, снятое в конце июня 2020 года, вызвало широкий общественный резонанс.

Полиция привлекла мать к административной ответственности. Ее наказали не только за нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, но и за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Как сообщает агентство, ранее эту женщину уже лишали родительских прав на другого, старшего ребенка. Сейчас он живет в другой семье.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021