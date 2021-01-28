Уронившую на асфальт ребенка женщину лишили родительских прав в ЕАО

Суд в Биробиджане по требованию органов опеки лишил родительских прав местную жительницу, которая стала «героиней» видео: будучи пьяной, упала вместе с маленьким сыном на асфальт.

Как рассказала ИА EAOMedia детский омбудсмен в автономии Ирина Пинчук, ребенка изъяли из семьи, сейчас он находится в Доме ребенка, ему подыскивают приемных родителей.

Женщину с ребенком сопровождал мужчина. После того, как мать с сыном упали на дорогу, мужчина поднял малыша за шиворот и удалился в неизвестном направлении. Женщина так и осталась лежать на земле. На тот момент мальчику не было и года. Он не пострадал.

Видео инцидента, снятое в конце июня 2020 года, вызвало широкий общественный резонанс.

Полиция привлекла мать к административной ответственности. Ее наказали не только за нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, но и за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Как сообщает агентство, ранее эту женщину уже лишали родительских прав на другого, старшего ребенка. Сейчас он живет в другой семье.