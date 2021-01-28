Сбер инвестирует около 35 млрд рублей в развитие goods.ru

«Сбер» намерен инвестировать приблизительно 35 млрд рублей в маркетплейс goods.ru (Группа «М.Видео-Эльдорадо» и Александр Тынкован. — Ред.). Согласно предстоящей сделке компания получит в маркетплейсе долю в 85%. Информация следует из пресс-релиза «Сбера», опубликованного в четверг, 28 января.

«В рамках сделки Сбер намерен инвестировать порядка 35 млрд рублей. Большая часть этих средств будет вложена в дальнейшее развитие компании goods.ru <…> Также Сбер приобретет часть долей goods.ru, принадлежащих в настоящий момент Группе «М.Видео-Эльдорадо» <…> Группа сохранит за собой 10%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у основателя и совладельца goods.ru Александра Тынкована останется 5% доли маркетплейса.

Стороны планируют подписать обязывающее соглашение в первой половине 2021 года.

«Партнерство с Группой «М.Видео-Эльдорадо» и Александром Тынкованом является важным шагом по достижению наших планов. Наши компетенции, бесценный накопленный опыт, глубокая экспертиза основателя и акционеров Группы «М.Видео-Эльдорадо» позволят нам создать привлекательный сервис, отвечающий современным запросам клиентов», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка России Лев Хасис.

В середине декабря прошлого года эксперты оценили рост стоимости нефинансовых сервисов «Сбербанка». Инвестбанк UBS увеличил в 4,5 раза оценку нефинансовых сервисов и впервые учел их в прогнозе общей его стоимости. По мнению экспертов, при оптимистичном сценарии активы Сбера могут вырасти свыше 1 трлн рублей.