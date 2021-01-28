Экскаватор ушел под лед на реке Амур в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на реке Амур в районе селе Мичуринское провалился под лед экскаватор. Ведутся поиски водителя транспортного средства.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на ГУ МЧС по краю, это случилось утром 28 января у 16-й лодочной станции. По предварительным данным, во время дноуглубительных работ на береговой части пристани экскаватор под тяжестью своего веса съехал вниз и завалился на бок. В момент происшествия в кабине находился один человек.

Отряд спасателей и инспекторы ГИМС МЧС провели осмотр ледового поля. Ожидается группа водолазов, чтобы начать обследование места провала техники и поиски пропавшего.

С начала зимы и установления ледостава – это уже четвертый случай провала техники под лед в регионе. Так, 14 января сообщалось, что на переправе в Николаевске-на-Амуре ушел под лед грузовик. Водитель смог покинуть кабину, он не пострадал. По предварительным данным, причиной случившегося стал перегруз фуры.