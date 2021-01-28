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Красноярские ученые придумали сменные фильтры для масок-респираторов

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Ученые из Красноярского научного центра СО РАН (КНЦ СО РАН) придумали для масок-респираторов сменные фильтры из нановолокон, которые способны задерживать инфекционные частицы размером менее 100 нанометров, сообщает в четверг, 28 января, пресс-служба Федерального исследовательского центра (КНЦ СО РАН).

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Проект был подготовлен под руководством аспирантки, младшей научной сотрудницы КНЦ Айрааны Куулар и получил 500 тыс. рублей на конкурсе «Умник» Фонда содействия инновациям.

Разработчики указывают, что самоочищающиеся фильтры для масок делают в виде витражной структуры, которая не пропустит вирусы и обеспечит защиту органов дыхания на 99%.

Фильтр из нановолокон, соединенных с металлической микросеткой, помещается в маску-респиратор. Для подачи электричества в фильтре размещен нагревательный элемент, работающий при напряжении в 5 вольт.

«Большинство аэрозольных фильтров конкурентов способны задерживать частицы размером 2,5 микрометра. Однако такие фильтры не препятствуют прохождению частиц с меньшими диаметрами, например, вирусов или сажи. Именно поэтому возникла идея создания нашей разработки, способной задерживать частицы размером менее 100 нанометров», — объяснила Куулар.

Она добавила, что маска также может стать полезным средством защиты не только для заболевших, но и для шахтеров, которым необходима респираторная защита.

Авторы уже получили патент на промышленный образец изобретения.

Ранее в этот день врач-инфекционист Галина Гольцман рассказала, что ношение двух медицинских масок одновременно может привести к негативным побочным эффектам в виде усталости и сонливости.

При этом 25 января ношение сразу двух медицинских масок одобрил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. По его мнению, именно так можно защититься от попадания вирусов на слизистую оболочку дыхательных путей.

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