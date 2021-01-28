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Москвичей предупредили о пробках в восемь баллов 28 января

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Вечером 28 января пробки в Москве могут достичь восьми баллов. Об этом сообщает Департамент транспорта города в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, утром и днем прогнозируются пробки в пять–шесть баллов, однако к вечеру ситуация усугубится. Осложняют движение ДТП и дорожные работы. Автомобилистов просят быть внимательнее за рулем.

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Утром движение в центр затруднено на Волоколамском шоссе и Волгоградском проспекте — пробка в этих районах продолжает расти.

«На улице Свободы, дом 15 в направлении Волоколамского шоссе ДТП с участием уборочной техники и трех легковых автомобилей, заняты обе полосы, пробка на данный момент растянулась на один километр», — предупреждают в дептрансе.

Осложнить ситуацию к вечеру могут неблагоприятные погодные условия. 27 января метеорологи предупредили, что на столицу надвигается сильный снегопад: ожидается мокрый снег и гололедица.

«Призываем водителей быть предельно внимательными на дорогах соблюдать дистанцию и скоростной режим. Общая длинна заторов 85 км», — добавили в дептрансе.

По данным синоптиков, столицу засыплет снегом из-за атмосферных фронтов активного южного циклона. Температура воздуха будет держаться на уровне от 0 до –2 градусов. Метеорологи предупреждают, что за два дня в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков, прирост снега составит 5–10 см.

Об аномальном потеплении на территории европейской части России с 22 января сообщал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он объяснил, что ситуация со скачками температуры от –25 до +3 градусов — это редкое и нечасто встречающееся явление.

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