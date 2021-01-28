Жапаров заявил о намерении развивать сотрудничество с другими странами

Президент Киргизии Садыр Жапаров намерен придерживаться многовекторности во внешней политике. Он отметил, что государство будет развивать отношения как со своими «стратегическими партнерами», так и с другими странами. Об этом новый президент республики сообщил в четверг, 28 января, на церемонии инаугурации в Бишкеке.

Трансляция церемонии шла на государственных телеканалах и на большом экране на центральной площади киргизской столицы Ала-Тоо.

По словам президента Киргизии, среди прочего, в планах — развивать сотрудничество с Турцией и Китаем.

Кроме того, Жапаров отметил, что возвращение мигрантов на родину — одна из главных целей властей республики.

«Тысячи наших соотечественников вынуждены стать мигрантами. Этот процесс для нас — большая трагедия. Возвращение наших соотечественников на родину — одна из главных наших целей», — сказал он, выступая на инаугурации.

Ранее, 13 января, президент республики назвал Россию главным партнером Киргизии, передает «Газета.ru».

В четверг, 28 января, Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии.

Выборы президента Киргизии и референдум по определению формы правления в республике прошли 10 января.

16 января Центризбирком страны заявил, что по итогам ручного подсчета 100% бюллетеней Жапаров набрал 79,23% голосов и одержал победу на досрочных президентских выборах. Спустя четыре дня ЦИК Киргизии официально признала Жапарова победителем.