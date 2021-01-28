Небензя направил ООН письмо с примерами героизации нацизма на Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо, в котором приведены примеры героизации нацизма на Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда Дмитрий Полянский в четверг, 28 января.

«Дабы избежать обычных для таких случаев обвинений в «российской пропаганде», которыми наши украинские коллеги так любят прикрывать свои преступные деяния такого рода, мы пошли другим путем: к нашему письму приложена подборка твитов председателя украинского Еврейского комитета Эдуарда Долинского за один год, в которых он методично фиксирует подобные случаи», — написал он в своем Telegram-канале.

Полянский отметил, что спорить с подобными случаями сложно, как и опровергать их.

«Из первого же твита становится понятно, до каких масштабов дошла эта кампания на «незалежной»: в одной из недавних публикаций на англоязычной версии сайта МИД Украины холокост приписывается... СССР! Фашистская Германия при этом даже не упоминается», — подчеркнул он.

Полянский прикрепил к сообщению документ, который содержит письмо к генсеку ООН и другие материалы по вопросу героизации нацизма на Украине. В файле также размещены фотографии и описания памятников, памятных табличек, мемориалов пособникам нацистов и служащим УПА (запрещена в РФ).

Как указал Небензя в письме, документ составлен в связи с международным Днем памяти жертв Холокоста.

«Этот вопрос требует постоянного международного внимания и широкого осуждения, хотя бы потому, что после майдана 2014 года власти фактически побуждают украинцев, в том числе младшее поколение, чествовать этих преступников как национальных героев», — написал российский постпред.

Ранее, 9 января, украинские националисты призвали посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцки покинуть Украину после того, как дипломат на своей странице в Twitter назвал Степана Бандеру идеологом ненависти и преступлений.

7 января журнал Time назвал Украину источником распространения экстремизма по миру. Издание указало, что украинские националисты используют соцсети для вербовки радикалов.

В середине декабря 2020 года Генеральная Ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 130 государств. Против высказались только Украина и США. Воздержалась от голосования 51 страна.